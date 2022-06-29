Hatay devlet yöneticilerinin isimlerini yaşatacak

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, 1939 yılında anavatana katılma kararı alan Hatay devlet yöneticilerinin isimlerini yaşatmak ve geleceğe taşımak için hazırlık yaptıklarını bildirdi.HATAY (İGFA) - Sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, 29 Haziran 1939 tarihinin Fransa işgaline karşı direnişin ardından kurulan Hatay Devleti Millet Meclisi'nin Türkiye Cumhuriyeti'ne katılma kararı aldığı gün olduğunun altını çizerek, "Hatay halkı olarak atalarımızın karşı verdiği özverili mücadeleyi unutmadık, unutmayacağız. İsimlerini yaşatmak ve geleceğe taşımak üzere milli mücadele kahramanlarından, halkın işgalden kurtuluş umudunu ayakta tutan Hatay Devleti Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen’in adını, Türkiye'nin en büyük spor komplekslerinden biri olan HBB Spor Kompleksimize vermek istiyoruz" mesajını paylaştı.

18 yaşındayken Antakya’da Türk Ocağı kuran, Cenevre’deki Hatay Devleti müzakerelerini yürüten Hatay Devleti Başbakanı Abdurrahman Melek’in adını HBB HATMEK Kompleksimize ve uzun yıllar halkın vekili olarak Hatay’ın haklarını arayan Meclis Başkanı Abdülgani Türkmen'in adını, EXPO alanındaki amfi tiyatromuza vermek üzere hazırlıkları tamamladıklarını kaydeden Başkan Savaş, "Bizlere şanlı bir tarih mirası bırakan başta Ebedi Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kahraman atalarımızı, şehitlerimizi minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun. Bu arada HBB yetkililerinden alınan bilgilere göre, konu HBB meclisinin ilk toplantısında oylamaya sunulacak" dedi.