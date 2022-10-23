Hatay'dan Payas'a 2,5 kilometrelik asfalt

Hatay Büyükşehir Belediyesi, il genelinde trafik akışını daha güvenli ve akıcı bir hale getirmek amacıyla beton asfalt çalışmalarını sürdürüyor.HATAY (İGFA) - Hatay Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, Payas ilçesindeki tespit edilen bozuk yollarda yenileme çalışması başlattı.

Payas’ta devam eden çalışmalar kapsamında Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Yıldırım Beyazıt Caddesi, Yunus Emre Caddesi ve Huzur Sokak’ta toplamda 2,5 kilometrelik beton asfalt serimi gerçekleştirdi.

Şehir içi trafiğin daha konforlu olması adına çalışmalarını sürdüren ekipler, Payas’taki bozuk yolların yanı sıra parke olan sokaklarında söküm işlemleri başlatarak beton asfalt serimi yapılacağını bildirdi.