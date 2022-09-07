Hatay'dan okullara özel bakım

Hatay Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, il genelindeki okullarda bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiriyor.HATAY (İGFA) - Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri, eğitime destek vererek öğrencilerin daha temiz ve sağlıklı bir ortamda eğitim görmeleri için özverili çalışmalarına devam etti.

Ekipler, Samandağ Mühendis Suphi Güzey İlkokulu, Antakya Şehit Cuma Bilek İlkokulu, Antakya İlkokulu ve Gökçegöz İlk-Orta Okulunda iç-dış cephe boyama ve bakım onarım çalışmaları gerçekleştirerek okulları daha güvenli ve temiz hale getirdi.

Geleceğin teminatı olan öğrencilerin daha rahat ve güvenli eğitimlerini sürdürebilmeleri adına çalışmalar gerçekleştiren ekipler aracılığıyla öğrenciler ve veliler Başkan Savaş’a teşekkür etti.