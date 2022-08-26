Hatay'daki yeşil alanlarda çocuklar oyuna doyacak

Hatay Büyükşehir Belediyesi, il genelindeki yeşil alanların ve çocuk oyun alanlarının artırılması için çalışmalarını sürdürüyor.HATAY (İGFA) - Hatay Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı, kentte iki parkın açılışını daha yaparak vatandaşların nefes alacağı, çocukların güvenle oyun oynayabileceği yeni mekânları hizmete sundu.

İlçe belediyesinden devraldığı atıl vaziyetteki Antakya Şehit Mehmet Ali Demirbüken Parkı’nı hayata döndürdü. Parkı adeta baştan yenileyen ekipler, vatandaşlara nefes alabilecekleri yemyeşil bir alan daha kazandırdı.

Gülderen Parkı’nı da yenileyerek 6 bin 300 metrakarelik konforlu bir yeşil alanı daha hizmete açan Büyükşehir Belediyesi, burada da park içerisinde ağaçlandırma ve bitkilendirme çalışması yapan ekipler, bank ve çöp kovalarını yeniledi.

Yenilenen parka otopark ve yürüyüş yolu da yapıldı. Park içerisine monte edilen çocuk oyun grubu ile güvenli bir oyun alanı oluşturuldu.

Her iki parkın açılışı, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Hatay milletvekilleri Suzan Şahin, Mehmet Güzelmansur ve İsmet Tokdemir’in katılımıyla yapıldı.

Açılışa katılanlar, Şehit Mehmet Ali Demirbüken Parkı açılışının ardından spor alanında çocuklarla basketbol oynadı.