Hatay'daki 'Çadır Kent' için Rize'den tırlar yola çıktı

Hatay’da kurulacak olan “Çadır Kent” için Rize Belediyesi tarafından hazırlanan 200 Çadır ile hayırseverler ve paydaş kurumlarca hazırlanan yaşam malzemelerini taşıyan Tırlar, Rize'den uğurlandı.RİZE (İGFA) - İçerisinde depremzedelerin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak üniteleriyle birlikte 200 çadırlık çadır kent için Rize Belediyesi atölyesinde yapılan imalatlar tamamlanarak Hatay’a gönderildi.

İlk sevkiyatın gerçekleştiği uğurlamada Tır şoförleri ile bir araya gelen Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, asrın felaketi olarak adlandırılan 6 Şubat depremi sonrası tüm Türkiye’den olduğu gibi Rize’den de deprem bölgelerine ciddi bir organizasyonla her alanda yardımların ulaştığını ifade etti.

Başkan Rahmi Metin; Depremin ilk anlarından itibaren kurtarma ekiplerinin günlerdir mücadele verdiği deprem bölgelerinde gerek çadır anlamında, gerekse vatandaşların hijyenik yaşamı açısından halen Türkiye’nin farklı bölgelerinden yardımlar gittiğine dikkati çekerek, "Bizde Rize Belediyesi atölyesinde imalatını yaptığımız 200 adet çadırı ve beraberinde paydaş kurumlarımız, okullarımız ve esnaflarımızın katkılarıyla hazırlanan soba, odun, yatak, WC ve Duş kabini konteynırları, hijyen maddeleri gibi bir çok eşyayı yaklaşık 35 Tır’la Hatay’a sevkiyatını başlatmış bulunmaktayız. Yeniden deprem bölgelerine hareket ederek Kahramanmaraş, Malatya ve Adıyaman’da ki arkadaşlarımızı ziyaret ederek ardından da Hatay’a hareket ederek orada oluşturacağımız Çadır Kent’in kurulumunu sağlayacağız. Bu süreçte yardımlara katılarak emek harcayan her bir bireyin emeklerine teşekkür ediyorum" dedi.