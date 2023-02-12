Hatay'daki arıtma tesisine Konya bakımı

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, depremden büyük zarar Hatay’da şehre içme suyu teminini sağlarken Karaçay İçmesuyu Arıtma Tesisi’nde de bakım ve dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirdi.KONYA (İGFA) - Hatay’ın Samandağ ilçesindeki Karaçay Barajı’ndan gelen suyu arıtan tesiste, içme ve kullanma suyunu sıvı klor ile dezenfekte ederek güvenli bir şekilde tüketilmesine imkan sağlayan Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, günlük 123 bin metreküp arıtım kapasiteli tesisin kontrolünü yaparak yıkıma uğramamış olan binalara giden su şebekelerin de bakım ve onarımını gerçekleştirdi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Karaçay Arıtma Tesisinde sağlıklı içme suyu işin seferber olduk. Klorlama çalışmamızı tamamladık. Hatay’a kesintisiz içme suyu vermek için tüm ekiplerimizle sahadayız. Bir damla suyun ne kadar değerli olduğunu deprem bölgesinde daha iyi anlıyoruz.” dedi.