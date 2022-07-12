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Hatay'da Yüksek Sadakat coşkusu
Yerel 12.07.2022, 12:51
Türkiye’nin en sevilen Rock müzik gruplarından biri olan Yüksek Sadakat, Antakya EXPO alanında sahne aldı.HATAY (İGFA) - Muhteşem sahne performansıyla Rengarenk, Fener ve Belki Üstümüzden Bir Kuş Geçer gibi en sevilen şarkılarını seslendiren başarılı grup, Hataylılara unutulmaz bir gece yaşattı.
EXPO amfitiyatroyu dolduran binlerce Hataylı, cep telefonlarının ışıklarını da açarak Yüksek Sadakat’ın şarkılarına eşlik edince ortaya keyifli görüntüler çıktı.
Konser sonunda Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Adnan Özkaya, herkesin bayramını kutlayarak Türkiye’nin en çok sevilen grubu Yüksek Sadakat’e çiçek hediye etti.
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