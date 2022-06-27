Hatay'da yeni bir yeşil yaşam alanı daha

Hatay'da daha yeşil bir kent arzusuyla yaptığı çalışmalarda Reyhanlı Cemil Meriç Parkı, HBB Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş’ın katılımıyla düzenlenen bir törenle hizmete açıldı.HATAY (İGFA) - Hatay Büyükşehir Belediyesi, daha yeşil bir kent yaratma arzusuyla yürüttüğü çalışmalarına bir yenisini ekledi.20 dönümlük alan üzerine kurulan parkın açılışına Reyhanlılılar büyük ilgi gösterdi. 7’den 77’ye her yaştan vatandaş, ilçelerine kazandırılan yeni yeşil alanın açılışını yakından takip etti.

Reyhanlı’ya nefes alınabilecek bir alan kazandırdıklarını söyleyen Lütfü Savaş, “İlçeye hizmetlerimiz sadece bu parkla sınırlı kalmadı. Yaptığımız artıma tesisi artan nüfusa yeterli gelmemeye başladı. Bu yüzden yeni bir arıtma tesisi yapmak zorundayız. İçme suyu şebekesinde yeni çalışmalar yapacağız. Sanayi sitemizin arıtmasını, altyapısını ve yollarını yapıyoruz. Esnafımıza ve iş insanımıza hayırlı olsun” dedi.

Pandemiye rağmen hizmetlerini aksatmadıklarını ifade eden Savaş, “Her şeye rağmen durmadan, yorulmadan çalışmaya devam ettik. Parkımız tüm ilçeye hayırlı olsun. Umarım bu parkta oynayan, büyüyen evlatlarımız Cemil Meriç gibi fikir insanı ve filozof olur. Ve buradan nice Cemil Meriç’ler yetişir” açıklamalarında bulundu.