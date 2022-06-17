Hatay'da toplu taşımaya yüzde 30 zam

Hatay'da il genelinde toplu taşıma ücretlerine yüzde 30 oranında zam geldi.HATAY (İGFA) - Hatay Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi(UKOME), 14 Haziran 2022 tarihinde gerçekleştirilen toplantıda 2022-195 sayılı UKOME kararı ile toplu taşıma fiyat tarifesine artış talebinin kurul tarafından onaylanarak kabul edildiğini açıkladı.

2022 Mart ayından günümüze kadar akaryakıta gelen %35 lik zam nedeniyle toplu taşıma fiyat tarifelerine zaruri olarak % 30 oranında fiyat artışına gidildiğini belirten yetkililer, fiyat artışından öğrencilerin muaf tutulduğunu ifade etti.

Güncellenen fiyatlar, 17 Haziran 2022 tarihinden itibaren geçerli oldu.

Vatandaşlar güncel fiyat tarifelerine mobil uygulama (Hatay Kart), Hatay Büyükşehir Belediyesinin resmi internet sitesindeki toplu taşıma bölümünden ve Hataykart.com adresinden ulaşabiliyor.