Hatay'da tıkanıklıklara karşı mazgal temizliği

Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel müdürlüğü(HATSU), altyapı hatlarında oluşan tıkanıklıkların giderilmesi adına temizlik çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.HATAY (İGFA) - HATSU Genel Müdürlüğü, yağmur suyu tahliyesinin daha rahat sağlanması ve yaşanabilecek su taşkınlarının önüne geçmek için mazgal temizlik çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirtti.

HATSU, yapılan çalışmalar ile kış aylarında oluşabilecek tıkanmaların önüne geçileceğine vurgu yaptı.