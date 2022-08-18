Hatay'da SPARK ile ATSO iş birliği protokolü

Antakya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ile uluslararası sivil toplum kuruluşu olan SPARK arasında imzalanan iş birliği anlaşması kapsamında Türk ve Suriyeli girişimci ve işletmelere çeşitli finansal okuryazarlık, iş geliştirme ve benzeri başlıklarda eğitimler verilecek.HATAY (İGFA) - Avrupa Birliği’nin finansal desteği ile yürütülen, kısaltması “DAHIL” olan “Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve Ev Sahibi Topluluklar İçin Finansmana Daha İyi Erişim Sağlayarak İstihdam Yaratılması” projesi kapsamında imzalanan iş birliği anlaşması ile ATSO bünyesinde “Suriye Destek Masası” kurularak Türk ve Suriyeli iş insanlarının bölgesel ihracat fırsatları ve odanın sunduğu hizmetlerden faydalanarak ülke ekonomisine katkı sağlaması kolaylaştırılacak.

SPARK tarafından yürütülen proje kapsamında, Suriyelilerin kurduğu işletmelerin finansal araçlara erişimini artırmak, ticari faaliyetlerini daha bilinçli hale getirmek ve sağlıklı bir işletme anlayışı yerleştirilmesi hedefleniyor. Böylece ülkemizde faaliyette bulunan bu şirketlerin ülke ekonomisine entegrasyonuna da katkı sağlanacak.

ATSO ile SPARK arasında imzalanan iş birliği anlaşması hakkında konuşan SPARK Türkiye Ülke Müdürü Halil Can Emre, “Türk ve Suriyeli KOBİ’lere sunduğumuz destekler ile istihdamı artırarak, yerel halkın ve mültecilerin refahını iyileştirmeyi ve iki topluluk arasındaki dayanışma ilişkilerini artırmayı hedefliyoruz. ATSO bünyesinde kurulan Suriye Destek Masası, Suriyeli iş insanlarının dil bariyerinden kaynaklı olarak erişemedikleri ticari destek hizmetlerine erişmesini sağlayacak” dedi.

ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Çinçin “Yıllardır yürüttüğümüz faaliyetlerle ilimizin en etkin sivil toplum kuruluşu olarak hem üyelerimize hem de şehrimize en iyi hizmeti sunmaya çalıştık. Hem odamız hem de iştiraklerimizle onlarca proje gerçekleştirerek üyelerimize sunduğumuz hizmeti geliştirmek için çabalarken odamızın katma değerini arttırmayı sürdürdük. ATSO olarak birbirinden farklı projelerle en iyiye ulaşmak için çabalarımız ve tüm üyelerimize eşit ve kaliteli hizmet verme yolunda başarılı olma çabalarımız sürecektir. Geçmişte hem odamızla hem de iştiraklerimizle üyelerimize sunduğumuz hizmetleri geliştirmemiz için bize destek veren SPARK’a ve bu projeyi destekleyen AB’ye teşekkür ediyoruz. Görüleceği üzere uzun soluklu bir iş birliğimiz bulunmaktadır ve bu iş birliği artarak devam edecektir” dedi.