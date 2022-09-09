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Hatay'da şehit mezarına kamera
Yerel 09.09.2022, 13:16
Hatay Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı Şehit ve Gazi Yakınlarıyla İlişkiler Şube Müdürlüğü, Defne ilçesi Çekmece Mahallesi Mezarlığında bulunan Şehit J.Er Tekin Karaçay'ın mezarına kamera yerleştirdi.HATAY (İGFA) - Hatay'da şehit mezarının kimliği belirsiz kişiler tarafından zarar verilmesi nedeniyle Defne İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün tespitleri doğrultusunda harekete geçen HBB, mezarı ve çevresini gören kamera yerleştirme çalışmalarını tamamladı.
Büyükşehir ekipleri, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş'ın talimatları doğrultusunda, şehidin mezarının da onarılarak korunması için her türlü tedbiri alındığını açıkladı.
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