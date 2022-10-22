Hatay'da PKK'ya bir darbe daha

Hatay’da PKK terör örgütüne ait çok miktarda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.HATAY (İGFA) - Hatay İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Jandarma Komando, Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucusu Timlerinin katılımıyla müşterek icra edilen, Şehit Jandarma Er Ahmet ÇERÇİ operasyonu kapsamında, Arsuz ilçesi Kurtbağı mahallesi kırsalında yapıla. arazi araması neticesinde 4 depo tespit edildi. Depolar içerisinde; 2 adet AK-47 Kalaşnikov piyade tüfeği, 1 adet M16 piyade tüfeği,1 adet tabanca,2 adet av tüfeği,4 adet savunma tipi el bombası, 18 adet piyade tüfeği şarjörü,660 çeşitli çapta ve ebatta fişek, 1 adet EYP,4 adet EYP komuta kumandası, 2 adet EYP komuta sistemi,8 adet elektrikli fünye,2 kg. dinamit lokumu,1 adet ateşleme anahtarı,202 kg. amonyum nitrat gübre,1 adet elektronik devre kartı,1 adet büyük telsiz,1 adet gece görüş dürbünü,1 adet gündüz görüş dürbünü ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi" denildi.