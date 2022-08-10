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Hatay'da kaçak suya göz açtırılmıyor
Yerel 10.08.2022, 17:19
Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü(HATSU), su kullanımındaki haksızlığı önlemek amacıyla kaçak su ve usulsüz kullanıma yönelik kapsamlı mücadelesini sürdürüyor.HATAY (İGFA) - Hatay'da ekipler kaçak su kullananlara karşı göz açtırmıyor.
İçmesuyu aboneliği yaptırmadan ev ile iş yerlerinde kaçak su kullananların tespitini sağlamak adına ekiplerin özveri ile mücadele yürütüldüğünü belirten HATSU Genel Müdürlüğü, Abone İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından 1 Ocak 2022 tarihinden bu yana 4 bin 730 adet kaçak su ve usulsüz kullanım tespit edildiğini ve idari para cezasının uygulandığını belirtti.
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