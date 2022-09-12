Hatay'da heyelen riskine karşı kış öncesi önlem

Hatay Büyükşehir Belediyesi, tehlike arz edebilecek bölgelerde heyelan riskine karşı taş duvar örme çalışmaları gerçekleştiriyor.HATAY (İGFA) - Hatay'da Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, Antakya ilçesine bağlı Yaylacık Mahallesi’nde 55 metre uzunluğunda 5 metre yüksekliğinde taş duvar örme işini bitirdi.

Etkili yağışlar nedeniyle sel ve taşkınların önüne geçmek amacıyla da birçok bölgede çalışmalarını sürdüren ekipler, Defne ilçesine bağlı Toygarlı Mahallesi’nde 800 metre uzunluğunda beton hendek yapımını tamamladı.

Yetkililer kış ayları öncesi çalışmalarına Hatay’ın 15 ilçesinde devam edeceklerini bildirdi.