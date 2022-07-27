Hatay'da HATMEK ile geleceğe yön veriyor

Hatay Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları(HATMEK), kentte kaliteli mesleki eğitimin adresi olmasının yanı sıra gençlerin geleceğine yön verecek önemli bir karar aşamasında da aktif rol alıyor.HATAY (İGFA) - Üniversite tercih döneminde gençleri ve ailelerini yalnız bırakmayan HATMEK, “Doğru Üniversite Doğru Bölüm” sloganıyla önemli bir organizasyona imza atıyor.

HATMEK, düzenlediği YKS tercih danışmanlığı ve üniversite tanıtım günleri ile geleceğine yön verme aşamasında olan gençlere profesyonel bir destek imkânı sağlayarak onların hayallerine bir adım daha yaklaşmalarına vesile oluyor.

Üniversite adaylarının zihinlerindeki soru işaretlerine bir nebze de olsa yanıt bulabilmesine yardımcı olmak için rehberlik hizmeti veren HATMEK, 17 farklı üniversitenin tanıtım standına da ev sahipliği yapıyor.

Öğrenci adayları, üniversiteler ile ilgili eğitimden barınmaya, sosyal yaşamdan burs imkânlarına kadar geniş bir yelpazede sorularına yanıt buluyor.

25 Temmuz’da başlayan tercih danışmanlığı ve tanıtım günleri 5 Ağustos’a kadar devam edecek.

Üniversite adayları ve aileleri, belirtilen tarih aralığında 9.00- 19.3 saatleri arasında HATMEK Konferans Salonu’nda bu organizasyondan faydalanabilecek.