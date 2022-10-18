Hatay'da HATMEK 5. merkezi Samandağ'a açtı

Hatay Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları'nın (HATMEK) beşinci merkezi Samandağ'da açıldı.HATAY (İGFA) - Mağaracık Mahallesi'nde hizmet verecek olan tesisin açılışında konuşan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Samandağ halkına verdikleri sözleri yerine getirmenin onurunu yaşadıklarını ifade etti.

Bölge halkının yoğun ilgi gösterdiği açılışta Samandağ'ın kendileri için çok önemli bir ilçe olduğunu dile getiren Savaş, "Samandağ bizim için çok önemli. Verdiğimiz sözleri yerine getirmenin onurunu yaşıyoruz. İçme suyu sorununu yeni hatlarla birlikte çözdük. Sular gün aşırı akmaya başladı. Sadece 10 ayda işlerimizin yüzde 85-90'ını çözdük" dedi.

SAVAŞ’TAN EĞİTİME YATIRIM MESAJI

Savaş, eğitime yatırım yapmaya devam edeceklerini, bu konuda çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Savaş'ın ardından konuşan Samandağ Kaymakamı Murat Kütük, açılan tesisin istihdama katkı sağlayacağını belirtti. Kaymakam Kütük, Türkiye'nin en ciddi sorunlarından biri işsizlik ve işçi bulamayan meslek grupları olduğunu belirterek, "Bu tesis, çocuklarımıza, kadınlarımıza ve vatandaşlarımıza yeni istihdamlar kazandıracaktır. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.