Hatay'da geleceğin mimarlarına pratik eğitim

Hatay Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde staj yapan öğrencilerin mesleki gelişimlerine katkı sunmak için teorik ve pratik eğitim imkanı sunuyor.HATAY (İGFA) - Hatay Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı bünyesinde staj gören üniversite öğrencileri, Büyükşehir'in üretim tesislerinde eğitim görüp hem üretime destek oluyor hem de mesleki gelişimlerine katkı sunuyor.

Peyzaj mimarlığı bölümünde okuyan öğrenciler HBB ziraat mühendisleri tarafından bitki biyolojisi, toprak ve çim çeşitleri, gibi konularda teorik eğitim alıyor. Öğrencilere ayrıca futbol sahalarında kullanılan makineler tanıtılıyor ve kullanımı öğretiliyor.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Yalvaç Meslek Yüksek Okulunda görevli, aynı zamanda bağımsız Türkiye Futbol Federasyonu çim zemin denetçisi Dr. Tuğrul Hocaoğlu, HBB stajyerlerine online olarak çim zeminlerde drenaj ve sulama sistemleri dersi verdi.

Öğrenciler aldıkları eğitimlerde futbol sahalarında altyapı, drenaj, sulama ve maç hazırlığı; kumun önemi, su iletkenliği, toprak kimyası, bitki biyolojisi, çim çeşitleri, çimde fungal hastalık ve toprak altı zararlıları ve bunlar için kullanılacak ilaç çeşitleri ile ilgili tüm detayları uygulamalı olarak öğrendi.