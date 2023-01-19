Hatay'da eğitime giden yollara bakım
Hatay Büyükşehir Belediyesi, eğitim-öğretim yılında öğrencilerin ulaşım güvenliğini güvence altına almak amacıyla il genelinde yol çalışmalarına devam ediyor.HATAY (İGFA) - Okul yollarına ulaşım koşullarını iyileştirmek ve güvenli ulaşım imkanı sağlamak için var gücüyle çalışan Hatay Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, Arsuz ilçesine bağlı Karaağaç Mahallesi 39 Sokak (İskenderun Teknik Üniversitesi KYK Öğrenci Yurdu) yolunda oluşan su birikintilerine karşı yağmur suyu tahliye hattı çalışması gerçekleştirdi.
Ekipler ayrıca yola parke döşeyerek yolu modern ve kullanışlı hale getirdi.
Öğrenci ve bölge halkı yaşadıkları sorunlara hızlı bir şekilde müdahale ederek çalışmalar gerçekleştiren HBB ekiplerine teşekkür etti.
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|18
|42
|2. Fenerbahçe
|18
|38
|3. Başakşehir
|18
|34
|4. Adana Demirspor
|18
|33
|5. Beşiktaş
|17
|32
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|18
|32
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|18
|27
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|18
|26
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|18
|24
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|P
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|41
|2. Samsunspor
|19
|35
|3. Bodrumspor
|19
|35
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|19
|33
|5. Boluspor
|19
|33
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|19
|31
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|31
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|18
|31
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|19
|28
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|19
|24
|12. Adanaspor
|19
|21
|13. Altay
|19
|21
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|19
|21
|15. Tuzlaspor
|19
|19
|16. Altınordu
|19
|16
|17. Ö.K Yeni Malatya
|19
|15
|18. Denizlispor
|19
|15
|19. Gençlerbirliği
|19
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|18
|47
|2. M.City
|18
|39
|3. M. United
|19
|39
|4. Newcastle
|19
|38
|5. Tottenham
|19
|33
|6. Fulham
|20
|31
|7. Brighton
|18
|30
|8. Brentford
|19
|29
|9. Liverpool
|18
|28
|10. Chelsea
|19
|28
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|19
|25
|12. Crystal Palace
|19
|23
|13. Nottingham Forest
|19
|20
|14. Leeds United
|18
|17
|15. Leicester City
|19
|17
|16. Wolves
|19
|17
|17. Bournemouth
|19
|16
|18. West Ham United
|19
|15
|19. Everton
|19
|15
|20. Southampton
|19
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|16
|41
|2. Real Madrid
|16
|38
|3. Real Sociedad
|17
|35
|4. Atletico Madrid
|17
|28
|5. Villarreal
|17
|28
|6. Real Betis
|16
|28
|7. Osasuna
|17
|27
|8. Athletic Bilbao
|17
|26
|9. Rayo Vallecano
|17
|26
|10. Mallorca
|17
|22
|11. Girona
|17
|21
|12. Valencia
|16
|19
|13. Almeria
|17
|18
|14. Espanyol
|17
|17
|15. Getafe
|17
|17
|16. Celta Vigo
|17
|17
|17. Real Valladolid
|17
|17
|18. Cadiz
|17
|16
|19. Sevilla
|17
|15
|20. Elche
|17
|5