Hatay'da Çevlik'in cankurtaranları görev başında

Sahildeki rip akıntısı sebebiyle geçmiş yıllarda yaşanan can kayıplarının bir daha yaşanmaması için Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde görev yapan tam eğitimli ve donanımlı cankurtaranlar bu sezonda da görevinin başında.HATAY (İGFA) - Hatay Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarında Çevlik sahilinde yaşanabilecek boğulma vakalarına karşı aldığı önlemleri titizlikle uyguluyor.

Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanı Özer Gövce, Çevlik sahildeki cankurtaranlarla bir araya geldi. Cankurtaran hizmetlerinin 2020 yılından sonra Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın talimatlarıyla başladığını belirten Gövce, “400 metrelik alan içerisinde 4 cankurtaran kulesi ve 9 personel ile hizmet veriyoruz. Amacımız vatandaşlarımız deniz turizminden faydalanırken can güvenliklerini sağlayabilmek” dedi.

Denizdeki güvenli bölgeleri şamandıralarla tespit ettiklerini de sözlerine ekleyen Gövce, “Sahildeki uyarı levhalarıyla vatandaşlarımızı bilgilendiriyoruz. Cankurtaranlarımız her gün 10 ila 18 saatleri arasında etkin olarak hizmet veriyor. Herhangi bir can kaybının yaşanmaması adına vatandaşlarımızdan uyarıcı levhalara ve cankurtaranlarımızın önerilerine dikkate almasını rica ediyoruz” dedi.