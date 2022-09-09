Hatay'da ASİ Nehri'nde temizlik seferberliği

Hatay Büyükşehir Belediyesi, Asi Nehri’nde gerçekleştirdiği temizlik çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.HATAY (İGFA) - Hatay Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri, tekne ve personeller ile çöp ve atıkları file yardımıyla toplayarak Asi Nehri’nden uzaklaştırılıyor.

Çevre ve görüntü kirliliğinin önüne geçebilmek ile daha temiz bir çevre için çalışmalarını sürdüren ekipler, atıkların denize ulaşmasını ve sahillerin de kirliliğini engelliyor.

HBB yetkilileri Asi Nehri’ndeki temizlik çalışmalarına devam edeceklerini de bildirerek Hataylıların da bu konuda hassasiyet göstermeleri gerektiğini ifade etti.