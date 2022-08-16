Hatay'da ABADER'liler Bekbele Yaylası'nda buluştu

CHP Hatay İl Başkanı Hasan Ramiz Parlar, milletvekili ve partililerle birlikte kısa adı ABADER olan Abacılı Yörük-Türkmen Derneği'nin Bekbele yaylasında düzenlediği geleneksel Türkmen şölenine katıldı. Şölende konuşma yapan Parlar, birlik ve beraberlik mesajı verdi.HATAY (İGFA) - Hatay’ın İskenderun İlçesinde faaliyet gösteren kısa adı ABADER ola Abacılı Yörük Türkmen Derneği tarafından bu yıl 8. Düzenlenen Türkmen Şöleni gerçekleştirildi. Törene yurtdışı ve içinden binlerce Türkmen katıldı.

Şölene CHP Hatay İl Başkanı Hasan Ramiz Parlar, CHP’li Milletvekilleri Suzan Şahin, İsmet Tokdemir, Erzin Belediye Başkanı Ökkeş Elmasoğlu, İl Başkan Yardımcıları Tamer Apiş, Mesut Yüksekbaş , Ali Rıza Toprak, Erdal Karataş, Ali Abbas Alay, İlçe Başkan Vekili Reşit Korkmaz katıldı.

Şölende konuşma yaparak birlik beraberlik mesajı veren Başkan Parlar, “Bu güzel şöleni düzenleyerek bizleri bölgemizdeki Yörük Türkmen kardeşlerimizle buluşturan ABADER Başkanı Duran Bilgin’e, değerli büyüğümüz Nihat Açıkalın’a ve tüm dernek yönetimi ile emeği geçen herkese teşekkürü borç bilirim" dedi.