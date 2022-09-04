Hatay'da 'Aba Güreşi' öncesi hediye takdimi

11. Aba Güreşi Dünya Şampiyonası için Hatay’a gelen 250’ye yakın sporcu ve antrenör Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve aynı zamanda Dünya Aba Güreşi Federasyonu Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş ile EXPO’da düzenlenen akşam yemeğinde bir araya geldi.HATAY (İGFA) - 11. Aba Güreşi Dünya Şampiyonası için Hatay'da konuk olan ülkeler, Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve Dünya Aba Güreşi Federasyonu kurucu başkanı Prof. Dr. İbrahim Öztek’e ülkelerinin geleneksel kıyafetleri ve kasketleri gibi birçok hediye takdim etti. Başkan Savaş, katılımcı ülke temsilcilerine plaket ve çeşitli hediyeler verdi.

Yemeğin ardından sporcular ülkelerinin geleneksel müzikleri ve danslarıyla hep birlikte kardeşçe oyunlar oynadılar.

Azerbaycan’dan katılan güreşçiler geleneksel dansları rıtm, Kırgızlar Kara jorgo, Ruslar Gruzın lezginka ve Türkler halay çekerek doyasıya eğlendiler.

5 bin yıllık ata sporu Aba Güreşi’nin tanınması için uzun yıllardır çaba harcayan Savaş, yarışacak tüm sporculara başarılar diledi.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle üç yıl aradan sonra bu yıl 11.si gerçekleşecek şampiyona 36 ülkenin katılımıyla bugün saat 18:00’de Hatay Büyükşehir Belediyesi Spor Kompleksi ve Yaşam Merkezi’ndeki mersah alanında yapılacak.