Hatay'da 30 Ağustos kutlamaları

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen törene katıldı.HATAY (İGFA) - Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Hatay Valiliği tarafından organize edilen törende Hatay Valisi Rahmi Doğan, Garnizon Komutanı Piyade Albay Tarık Çetin, protokol üyeleri, gaziler ve vatandaşlarla birlikte yer aldı.

Antakya Cumhuriyet Meydanı Atatürk Anıtı önünde düzenlenen tören çelenklerin sunulması ile başladı.

Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimizin aziz hatırası için saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Vali Doğan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajını okudu.

Vali Doğan mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitleri bir kez daha andığını belirterek Anıt Şeref Defteri’ni imzaladı.

Başkan Lütfü Savaş, törenin ardından Valilik makamında Vali Doğan ve Garnizon Komutanı Çetin ile birlikte tebrikleri kabul etti.

30 Ağustos'un 100 yıl kutlamaları Antakya Gündüz Caddesi'ndeki resmigeçit töreninin ardından son buldu.