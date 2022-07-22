Hatay'da 220 çocuk erkekliğe adım attı

Hatay’ın ana vatana katılış etkinlikleri kapsamında Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen toplu sünnet şöleni bu yıl EXPO 2021 Hatay’ın Antakya alanında yapıldı.HATAY (İGFA) - Hastanede steril bir ortamda yapılacak olan sünnet öncesinde çocuklar palyaço, EXPO maskotları Defne ve Zeytin eşliğinde doyasıya eğlendi.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş da toplu sünnet şölenine katılarak çocukların ve ailelerinin mutluluğuna ortak oldu. Gerçekleşen törende konuşan Başkan Savaş, “23 Temmuz bizim için çok önemli bir gün. Hatay’ın ana vatana katılışı etkinliklerinin ilkini çocuklarımızla yapıyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çocuklarımıza sağlıklı ve güzel gelecek diliyorum. Umarım her şey gönüllerince olur. Evlatlarımıza ve ailelerine hayırlı olsun” dedi.

CHP Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir törende yaptığı konuşmada “Bugün Hataylıların gurur günü. 18 yıl Fransız işgaline karşı mücadele etmiş şerefli insanların çocuklarıyız. Bu anlamlı günde çocuklarımıza ve ailelerimize bu imkanı sağlayan büyükşehir belediyemize teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur da sünnet olan çocuklara hayırlı olması temennisinde bulunarak sağlıklı bir ömür diledi.

EXPO’21 Hatay’da düzenlenen şölende sünnet olan çocukların aileleri de yapılan bu organizasyondanduyduğu memnuniyeti dile getirerek emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.

Bu yıl toplu sünnet şöleninden 220 çocuk faydalandı.