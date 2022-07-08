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Hatay Büyükşehirli sporculardan sağlık protokolü güncellemesi
Yerel 08.07.2022, 14:44
Hatay Büyükşehir Belediyespor Kulübü, Akademi Hastanesi ile yapmış olduğu sağlık protokolünü bir yıl daha uzattı.HATAY (İGFA) - Sağlık protokolünü Hatay Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Metin Açık ve Akademi Hastanesi Başhekimi İbrahim Yaman imzaladı.
Süper Lig’de mücadele eden Hatay Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nün Kadın Basketbol Takımı, Erkek Voleybol Takımı ve Erkek Hentbol Takımı sezon boyunca Akademi Hastanesi’nin sağlık hizmetlerinden faydalanacak.
Başhekim Yaman, protokolün hayırlı olmasını dileyerek HBB’li sporculara başarılar diledi.
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