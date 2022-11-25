Hatay Büyükşehir personeline KADES eğitimi

Hatay Büyükşehir Belediyesi(HBB), personeline Kadına Şiddetle Mücadele ve Kadın Acil Destek (KADES) uygulaması ile ilgili eğitim düzenledi.HATAY (İGFA) -Hatay İl Emniyet Müdürlüğü iş birliği ile düzenlenen eğitime HBB yöneticileri ve personeli katıldı.

KADES uygulaması hakkında önemli bilgiler paylaşan Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaşanılabilecek herhangi bir şiddete maruz kalanların ve tanıklarının başvuracağı yerler,

uygulamalar ve neler yapılması gerektiği konusunda önemli detaylar paylaştı.

Eğitimde ayrıca Hatay Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü TUBİM Büro Amirliği personeli ‘En İyi Narkotik Polisi; Anne’ projesini anlattı.

Hayata geçirilen UYUMA uygulaması ile ilgili bilgilerin verildiği eğitimde, anneler aracılığıyla, madde kullanımının erken tespiti, çocuklara erken müdahale edilmesi, bağımlılık sorunun çözüm yolları ve önerileri gibi konularda bilgiler verildi.

Uyuşturucu ile mücadele ile ilgili sunum yapan emniyet ekipleri, ailelere düşen görev ve sorumlulukların önemine değinerek her vatandaşın bu konuda bilinçlenmesi gerektiği vurguladı.