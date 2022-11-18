Hatay Büyükşehir'in 2023 bütçesi belli oldu

Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin 2023 yılı mali bütçesi, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda gelir ve gider bütçelerinin denk olduğuna karar verilerek 6 milyar 320 milyon liralık bütçe oy birliği ile kabul edildi.HATAY (İGFA) - Hatay Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanı Gülseren Malcı, 2023 mali yılı bütçesinin ilgili birimlerden gelen tekliflerin konsolide edilerek hazırlandığını kaydetti.

Bütçenin taslak metin olarak hazırlandığını belirten Malcı, “Araç kiralama yerine satın alma da yapabiliriz. GES projelerimiz için 2022 yılında 100 milyon liralık yatırım yaptık. 2023 yılında da 100 milyon liralık yatırım daha öngörüyoruz. Faiz giderlerinden rahatsızız. Faiz yükünden kurtulmak için önümüzdeki ay parsel satışı teklifini Meclis’e taşıyacağız” dedi. Malcı, bütçenin hazırlanmasında emeği geçen komisyon üyelerine teşekkür etti.

Malcı’nın konuşmasının ardından HBB’nin 6 milyar 320 milyon liralık 2023 yılı bütçesi oy birliği ile kabul edildi.

Büyükşehir'in 2023 yılı mali performans programı da ayrıca mecliste oy birliği ile kabul edildi.