Hatay Büyükşehir EFEST'te yerini aldı

Hatay Büyükşehir Belediyesi, İzmir’in Selçuk ilçesinde düzenlenen kültür, sanat ve yaşam festivali EFEST’te yerini aldı.HATAY (İGFA) - Selçuk Belediyesi’nin ‘Geçmişi Hisset Geleceği Keşfet’ sloganıyla düzenlediği festivalde Hatay Büyükşehir Belediyesi de ziyaretçilere Hatay’ın tarihini, kültürünü ve Gastronomisini tanıtıyor.

Üç gün boyunca müzik, kültür sanat, gastronomi, hobi ve tiyatro- drama atölyeleri ile çocuk etkinliklerine de ev sahipliği yapacak festival Hatay standıyla daha da zenginleşiyor.

Bu yıl 52.si düzenlenen EFEST’te ziyaretçiler, Hatay’ın yöresel lezzetlerini tatma, Dört Mevsim Hatay Yemekleri tarif kitabı ile Hatay’ın geleneksel yemek tariflerine ulaşma ve özel defne sabununu deneme imkanı buldu.