Hatay Büyükşehir'den personeline bayram müjdesi

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Kurban Bayramı öncesi HBB’nin memur, kadrolu işçi ve sürekli işçi kadrolarında çalışan personeli mutlu edecek çalışmanın altına imza attı.HATAY (İGFA) - İlk olarak hafta içi Büyükşehir Belediyesi memurlarının sosyal denge tazminatları için Türk Yerel Hizmet-Sen yetkilileri ile sözleşme imzalayan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, daha sonra kadrolu işçi statüsünde görev yapan personelin ikramiyelerinin bayram öncesinde hesaplarına yatırılacağını sosyal medya hesaplarından açıkladı.

Savaş, HBB’nin sürekli işçi statüsünde çalışan binlerce personeli de unutmadı. 2022 yılı Eylül ayında sürekli işçilere ödenmesi planlanan 15 günlük yevmiye tutarının da bayram öncesi

işçilerin hesaplarına yatırılacağının müjdesini verdi.

Büyükşehir Belediyesi personelinin emek ve alın terinin karşılığı olan hak edişlerini bir gün bile geciktirmeden ödemek için her türlü imkânı zorladıklarını belirten Başkan Savaş, “Her geçen gün ağırlaşan ekonomik şartlar karşısında çalışma arkadaşlarımızın maaşlarında iyileştirme yapabilmenin yollarını arıyoruz. Onların daha iyi şartlarda çalışması ve güçlü ekonomik olanaklara sahip olması için imkânlarımızı zorluyoruz. Kurban Bayramı öncesinde tüm personelimizin yüzünün gülmesi ve bayram tadında günler geçirebilmesi bizim en büyük mutluluğumuzdur. Yaptığımız bu düzenlemelerin tüm mesai arkadaşlarıma hayırlı olmasını diler, iyi bayramlar dilerim” diye konuştu.