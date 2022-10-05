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Hatay Büyükşehir'den 'kurum kültürü' eğitimi

Yerel 05.10.2022, 16:46
Hatay Büyükşehir'den 'kurum kültürü' eğitimi

Hatay Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde staj yapan stajyer öğrencilerin mesleki gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla Kurum Kültürü Eğitimi düzenledi.HATAY (İGFA) - 2022-2023 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte HBB’de staja başlayan öğrencilere iş sağlığı ve güvenliği uzmanları tarafından Temel İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Kazaları, Meslek Hastalıkları, Hastalıklardan Korunma Yolları ve İlk Yardım konuları üzerine bilgilendirme eğitimi verildi.

Uzmanlar stajyer öğrencilere, belediyelerin bütün birimlerini ilgilendiren iş kazalarından korunma prensipleri ve teknik konular hakkında neler yapılması gerektiğini ve iş hayatında karşılaşabilecekleri olumsuzlukları nasıl yönetebileceklerini anlattı.

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