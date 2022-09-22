Hatay Büyükşehir'den 15 ilçede sağlık eğitimi

Hatay Büyükşehir Belediyesi, sağlık ekibi ile kırsal bölgelerde kanser ve bulaşıcı hastalıklarla ilgili eğitim vererek toplumu bilinçlendiriyor.HATAY (İGFA) - Hatay Büyükşehir Belediyesi, Sağlık ve Sosyal Hizmetleri Daire Başkanlığı’nın uygulaması Antakya ilçesi Oğlakören Mahallesi’nde başladı. 1 doktor ve 3 hemşire, kanserde erken teşhisin önemi, meme kanseri kontrolleri ve bulaşıcı hastalıklar gibi önemli sağlık konular hakkında kadınlara eğitim verdi.

Katılımcıların sağlıkçılara merak ettiklerini sorabildiği eğitimde hemşire Alev Sayar Yücel, aşırı kanamalar, benlerde değişimler, öksürük ve göğüs ağrısı, ateşte yükselmeler ve seste değişiklikler gibi kanser belirtileri, kanserden korunma yöntemleri ve tedavileri hakkında detaylı bilgi verdi.

Kadınlara verilen eğitimler 15 ilçede birçok mahallede gerçekleştirilecek.