Hatay Bodrum'da tanıtılacak

Bodrum’da Hatay Günleri 19-21 Ağustos tarihleri arasında Oasis AVM’de başlıyor.HATAY (İGFA) - Hatay Büyükşehir Belediye(HBB) Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş’ın girişimiyle gerçekleştirilen fuarda Hatay’a ait yöresel ürünlerinin yanı sıra bölgede yer alan mozaik ve yakma gibi sanat ve zanaatlar Bodrum’da ziyaretçilerle buluşacak.

Gerçekleştirilecek fuarda standıyla yer alacak firmalarla bir araya gelen HBB Başkanı Lütfü Savaş, fuarla ile ilgili konuşmasında, “19, 20 ve 21 Ağustos tarihlerinde Hatay yöresel ürünleri Bodrum Gümbet mevki Oasis AVM’de yerini alacak. Herkesi bekliyoruz. Orada Hatay’ın bütün lezzetlerini bulacaksınız. Haydi, Bodrumlular Hataylılarla buluşun” ifadelerine yer verdi.

Fuar katılımcılarından Medeniyetler Bahçesi Kadın Kooperatifi Başkanı Seval Karataş, Başkan Lütfü Savaş’a kendilerine sunduğu imkandan dolayı çok teşekkür etti. Karataş, fuara geleneksel ürünleri ile katılacaklarını ve ipek dokuma, yakma resim, Harbiye’ye ait cimemlerin(hasır ürün) sergileneceğini ayrıca Bodrum’da bu konular ile ilgili workshoplar düzenleyeceklerini dile getirdi.

Hatay’a ait kabak tatlısı, humus, borani, nar ekşisi gibi bölgeye özgü gastronomik lezzetlerinin yer alacağı fuarda, Hatay Gastronomi Evi ile birlikte birçok stant 15 – 22 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.