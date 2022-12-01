Hatay Antakya'nın altyapısında 141 kilometreyi tamamladı

Hatay Büyükşehir Belediyesi su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (HATSU), Antakya ilçesinde atık su hattı olmayan mahallelerin ihtiyacını karşılamak amacıyla hayata geçirdiği projede çalışmalarını sürdürüyor.HATAY (İGFA) - Atık suları arıtmak üzere yaşam alanlarımızdan tahliye etmek, doğayı ve çevreyi korumak için 'Antakya 2 Kısım Muhtelif Mahalleler Kanalizasyon Şebekesi İnşaatı'nda çalışmalarına tüm hızıyla devam eden HATSU, atık su hattı imalat çalışmasının 141 km’sini tamamladığını açıkladı.

Dericiler Sitesi, Büyükdalyan, Dikmece, Alazı, Derince, Oğlakören, Narlıca ve Gülderen mahallelerinde çalışmaların sürdüğünü belirten HATSU, altyapıya kavuşan mahallelerden tahliye edilecek atık suların doğaya arıtılmış şekilde deşarj edileceğinin altını çizdi.

HATSU, çalışmalar sayesinde atık suların artık canlıların yaşam alanlarına ve Asi Nehri’ne zarar vermeyeceğini vurgulayarak, altyapı ihtiyacı bölgeler için proje üretim çalışmalarının

sürdüğünün altını çizdi.