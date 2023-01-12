Hatay Antakya'da içme suyu deposuna yakın mercek

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Antakya ilçesine bağlı Üzümdalı Mahallesi’nin içme suyu iletimini iyileştirmek ve su kayıplarını önlemek amacıyla inşa edilen içme suyu deposunda incelemelerde bulundu.HATAY (İGFA) - Yapım maliyeti 2 milyon 627 bin 998 TL ve 300 metreküp hacimli olan depo incelemesine HATSU Genel Müdürü Muhammed İkbal Polat, Üzümdalı Mahalle Muhtarı İsmail Şahin, HATSU teknik personeli ve mahalle sakinleri de katılım gösterdi.

Çalışmalara başlarken insanların hayatını kolaylaştırmak, sağlıklı ve huzurlu şekilde yaşatmak amacı taşıdığının altını çizen Başkan Savaş şu ifadelere yer verdi: “çok şükür hem merkezde hem de köylerimizde beklentimizden çok daha fazla hizmet etmenin mutluluğu içindeyiz. Hem yollar hem de tertemiz su iletecek depolarımız yenileniyor.

“SAĞLIKLI GÜNLER YAŞATMAK İÇİN GELDİK”

Depomuz ile mahallemize tertemiz içme ve kullanma suyu ileteceğiz. Köy ve mahalle hayatını, şehir hayatını aratmayacak şekilde kolaylaştırdık. Bu hizmetlerden faydalanan bütün mahalle

sakinlerimizin bu hizmetleri güle güle kullanmalarını istiyorum. Çünkü biz onlar için hayatı kolaylaştırmak, huzurlu ve sağlıklı günler yaşatmak için geldik. Bu yatırımları yapmaya devam

edeceğiz. Hemşehrilerimize hayırlı ve uğurlu olsun.”

“GAYRİSIHHİ OLAN DEPOYU YENİLEDİK”

HATSU Genel Müdürü Muhammed İkbal Polat yaptığı konuşmada ise; 2022 yılı içerisinde yaklaşık 20 adet depo içerisinden bir tanesini Üzümdalı Mahallesi’nde gerçekleştirdiklerini belirterek, eski depodaki kayıp ve kaçak oranının oldukça yüksek olduğunu ifade etti.

Gayrisıhhi durumda olan depoyu yenilediklerini ve Üzümdalı sakinlerine içme suyunu daha sağlıklı şekilde ileteceklerini vurgulayan Polat, “bununla beraber kanalizasyon hattı hizmetleri ve içme suyu temini noktasında da 2 adet içme suyu kuyusunu devreye aldık, depoya bağlanacak şekilde de isale hatlarını yeniledik. Mahallemize hayırlı olsun.