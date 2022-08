Hatay Antakya'da Başkan Savaş'tan mahalle buluşmaları

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Antakya’da hemşehrileri ile bir araya gelerek, vatandaşların ihtiyaçlarını yerinde tespit etti ve isteklerini birinci ağızdan dinledi.HATAY (İGFA) - Karlısu, Gülderen, Hacı Ömer Alpagot, Gazi, Esentepe ve Yaylacık mahalleleri sakinleri ile buluşan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, vatandaşların ihtiyaçlarını yerinde tespit etti ve isteklerini birinci ağızdan dinledi.

Savaş, ziyareti sırasında Gülderen ve Esentepe mahallelerinde park açılışı da yaptı.

Esentepe Şehit Üsteğmen Mehmet Ali Demirbüken Parkı’nın açılışında konuşan Savaş, “Hatay’ımıza yüzlerce dönüm yeşil alan yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Her yaştan insanımızın bu parklara gelip huzur içinde zaman geçirmesi için bunları yapıyoruz. Gördüğünüz her park her yol Büyükşehir’e ait değil, Antakya’da 14 metrenin üstündeki yollar bizim gerisi Antakya Belediyesi’ne ait. 15 ilçemiz var herkesin sorumluluk alanı var. Büyükşehir sorumluluk alanlarına sahip çıkıyor” diyerek parkın vatandaşa hayırlı olması temennisinde bulundu.

“TÜRKİYE’DE ARTIK ALEVİ-SUNNİ, SAĞ-SOL, TÜRK-KÜRT AYRIMINDAN BİZİ YORDULAR”

Hacı Ömer Alpagot Mahallesi sakinleri ile bir araya gelen Savaş, “Türkiye’de artık Alevi, Sünni, sağ-sol, Türk, Kürt ayrımından bizi yordular. Bizim için yalnızca iyi-kötü ayrımı var. Bir partiyi tutmak, bir siyasi görüşe ait olmak başka bir şey. Artık iyi insanların egemen olduğu ve herkesin bayrağımız altında hemhal olacağı, birlik ve bütünlük içinde olacağı bir ülke olmamız lazım. Beni Suriye bayrağı dikecek diye töhmet altında bırakmak isteyenler şu anda maalesef bayrağımızın yanmasına göz yumuyor. Nerden nereye gidiyoruz. Daha da kötüye gitmemek için bizim önlem almamız lazım. 21 yıllık tecrübe yeter” dedi.

Savaş’a büyük bir Türk Bayrağı hediye edildi.

“İDEOLOJİK SAPLANTILARI BİR KENARA BIRAKMAK ZORUNDAYIZ”

"Savaşa giderken hiç kimse kimsenin Çerkez olduğuna bakmadı Kürt, Arap, Türk, Alevi, Sünni olduğuna bakmadı" diyen Başkan Savaş, "Bu ayrımı bitirmek zorundayız. Bu ayrımı bitirirken büyüklerimize çok iş düşüyor çünkü onlar tarihin süzgecinde çok şey gördüler. Bizim artık Türkiye’de çocuklarımızın geleceği için bir bütün halinde bu işe baş koymamız lazım. Millet İttifakı’nın 6 tane partisinden bir tanesi Atatürk’e ve bayrağa soldan bakıyor, 5 tanesi sağdan bakıyor. Artık demek ki ideolojik saplantıları bir kenara bırakıp Türkiye için ideal neyse onu yapmak lazım” diye konuştu.

Savaş konuşmasında, iktidar partisinde de Hatay’ın her noktasına eşit ve adil baktığını anımsatarak, "Cumhuriyet Halk Partisi’nde de eşit ve adil bakıyorum. Hatay’ın 593 mahallesinde 20 yıllık iktidarın yaptığından çok daha fazla 8 yılda Büyükşehir Belediyesi olarak yaptık. Kendi ideolojimizi bir tarafa bırakıyoruz. Hatay’ın ideali neyse ona göre eşit ve adaletli bir şekilde hizmet ediyoruz" dedi.

Yaylacık’ta davul zurna ile karşılanan Başkan Savaş, köy halkının yoğun ilgilisiyle karşılaştı.İki sene önce gerçekleşen yangından hemen sonra köyü ziyaret eden Savaş’ın köy yollarının yapılması talimatı vermesiyle asfaltlanan yollar ve yangın sonrası oluşan hasar için yapılan çalışmalardan dolayı vatandaşlar Savaş’a teşekkür etti.