Hasta yakınları Kurban Bayramı’nda yalnız bırakılmadı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, çevre il ve ilçelerden gelen hasta ve hasta yakınlarını ağırladığı misafirhanede kalan vatandaşları Kurban Bayramı’nda yalnız bırakmadı.

DİYARBAKIR (İGFA) - Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, çevre il ve ilçelerden gelen hasta ve hasta yakınlarını ağırladığı misafirhane kalan vatandaşların Kurban Bayramı’nı kutladı.

Sağlık sorunları nedeniyle memleketlerinden ve ailelerinden uzakta Kurban Bayramı’nı geçiren vatandaşları ziyaret eden Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Bayram Sezgin, hasta ve hasta yakınlarıyla bayramlaşarak geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Sezgin, hasta yakınlarına, şeker ve kolonya ikram ederek bayramlarını kutladı, çocuklara da sürpriz yaparak çeşitli oyuncaklar dağıttı.

Misafirhane’nin 391 kişi kapasitesine sahip olduğunu belirten Sezgin, “Kurban Bayramı dolayısıyla misafirhanemizde misafir ettiğimiz vatandaşımızı ziyaret edip sorun ve taleplerini dinledik. Misafirhanemizde her gün çoğu çevre illerden gelen 250-300 kişiyi misafir ediyor, başta kahvaltı olmak üzere birçok ihtiyacını karşılıyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşa en iyi şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.

Misafirhaneden yararlanan 69 yaşındaki Salih Ak, sunulan imkanlardan büyük bir memnuniyet duyduklarını söyledi.

Kurban Bayramının kendileri için buruk geçtiğini ifade eden Salih Ak şöyle konuştu; “Her akşam 8’de tedaviye gidiyorum ve tekrar buraya dönüyorum. Burada sunulan imkanlardan çok memnunuz. Bugün de gelip bayramımızı kutladılar çok teşekkür ediyorum”