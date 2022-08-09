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Hashavar ve Ahmet Kaya caddesinde asfalt çalışması tamamlandı

Yerel 09.08.2022, 13:15
Hashavar ve Ahmet Kaya caddesinde asfalt çalışması tamamlandı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Bağlar ilçesi Bağcılar mahallesinde bulunan Hashavar ve Ahmet Kaya Caddesinde yenileme çalışmalarını tamamladı.DİYARBAKIR (İGFA) - Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı tarafından vatandaşlara daha konforlu bir ulaşım imkanı sağlanabilmesi için gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında bin metre uzunluk ve 40 metre genişliğinde olan Hashavar caddesinde 5 bin ton aşınma tabakası asfalt çalışması yapıldı.

25 metre genişlik ve 2 bin 250 metre uzunluğa sahip Ahmet Kaya caddesinde ise 6 bin 800 ton aşınma tabakası asfalt çalışması yapıldı.

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı tarafından da, yenilenen bulvar ve caddede alt ve üstyapı çalışmalarının yanında refüj ve kaldırımlara ağaçlar dikildi.

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