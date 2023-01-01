Halk kart sahiplerine yeni yılda müjde

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin dar gelirli vatandaşlara yönelik en önemli hizmetlerinden biri olan Halk Kart’ın tutarları artırıldı. 2023 yılı ile birlikte adeta müjde gibi gelen tutar artırımı, vatandaşların içini rahatlattı.MERSİN (İGFA) - Sosyal Hizmetler Dairesi bünyesinde verilen Halk Kart hizmetinden yararlanan yaklaşık 11 bin 500 vatandaş, Büyükşehir’den müjdeli haberi aldı. Ekonomik anlamda sıkıntılı süreçler devam ederken, 2023 yılı için Halk Kart tutarlarını artıran Büyükşehir Belediyesi, uygulamadan faydalanan vatandaşları sevindirdi. Halk Kart’ta, 2022 yılında alt limit olan 150 TL 0’lük artışla 300 TL olurken, üst limit olan 270 TL’de 0’e yakın bir artışla 500 TL oldu.

Son günlerde artan ekonomik sıkıntılar nedeniyle bir süredir tutar artışı çalışmalarını yürüten Mersin Büyükşehir Belediyesi, 2023 yılı Ocak ayından itibaren geçerli olacak olan Halk Kart miktarlarının artışı ile hem vatandaşın, hem de esnafın yüzünü güldürecek.

Yıldırım: “Halk Kart limitlerinde 0’e yakın artış sağladık”

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Engin Yıldırım, Halk Kart projesini özetleyerek, yapılan limit artışlarını anlattı. Yıldırım, “Bu proje; alışveriş yapılan yerler zincir marketler yerine yerel marketlerimiz olduğu için, hem vatandaşlarımıza hem de esnafımıza katkısı olan bir proje. Biz bu projemizde vermiş olduğumuz limitleri 2023 yılı için artırdık. 150 TL’yi 300 TL olarak, 270 TL'yi de 500 TL olarak belirleyerek, 0’e yakın bir artış sağladık. Son zamanlarda vatandaşlarımızın ekonomik ve sosyal durum açısından yaşadığı sıkıntının farkındayız. Başkanımızın da takdiriyle, aylık ortalama 11 bin 500 kişinin yararlandığı Halk Kart hizmetimizde, Ocak ayından itibaren artışlı tutarlar geçerli olacak” dedi.