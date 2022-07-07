Hakkari'de kapalı pazara temel

Hakkari'de kafe ve lokanta ve toplamda 32 iş yerinin bulunacağı kapalı halk pazarının temeli düzenlenen törenle atıldı.Express Haber / HAKKARİ (İGFA) - Hakkari Belediyesi tarafından Mukaddes Akar Caddesi'nde 1500 metrekare alanda kurulacak olan pazarın temeli törenle atıldı.

Törende konuşan Hakkari Valisi ve aynı zamanda Hakkari Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, projeyi Diyarbakır'daki kapalı hanlardan esinlenerek geliştirdiklerini söyledi.

Proje tamamlandığında toplamda 32 iş yerinin güzel bir ortamda hizmet vereceğini belirten Vali Akbıyık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bakanların desteğiyle kentte güzel hizmetler yaptıklarını aktardı.

Yüksekova'da Organize Sanayi Bölgesi kurduklarını anımsatan Akbıyık, "Dün madencilerimizle toplantı yaptık. Hakkari'ye inşallah bir izabe tesisi, cevher fabrikası kazandırıyoruz. Belediyede göreve geldiğimizde değişim, dönüşüm programı hazırladık. 32 civarı projemiz var. Bunları yüzde 70-80 oranında gerçekleştirdik. 34 yeni araç aldık. 14 yeni minibüs taşımacılık yapıyor. 56 kilometre asfalt, 4 kilometre beton yol yaptık. Bu sene de 15 kilometrelik asfaltın ihalesine çıktık. Açık halk pazarımızı yaptık, sanat sokaklarımızı bitirdik. İki yılda 32 proje bitirdik. 52 milyon lira bu yatırımlara harcadık. 2022'de 13 yeni projemiz var. Ayrıca 128 milyon lira da borç ödedik" diye konuştu.

Akbıyık, daha sonra çarşı merkezinde yenilenen sokakları gezere çalışmalar hakkında bilgi aldı.