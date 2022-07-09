Iğdır’da 18. madde imar uygulaması tamamlanan mahallelerde hak sahiplerinin tapuları hazır.

IĞDIR (İGFA) - Atatürk Mahallesi ve Pir Sultan Abdal Mahallesi’nde toplam 130 hektar alanda 18. Madde İmar Uygulamasının yapılmasının ardından hak sahiplerinin tapu işlemleri tamamlandı.

Atatürk Mahallesi’nde 368 parsel, Pir Sultan Abdal Mahallesi’nde 327 parsel olmak üzere toplam 695 parseli 18. Madde İmar Uygulamasının tamamlanarak hak sahiplerinin tapularının hazır olduğunu ifade eden Vali/Belediye Başkanvekili H. Engin Sarıibrahim, son derece adil ve eşit bir yaklaşımla, vatandaşa hizmetin esas alınarak imar çalışmasının yapıldığını belirtti.

Devam eden imar çalışmalarına da dikkat çeken Vali Sarıibrahim, “İlimiz genelinde büyük bir alanda imar çalışmalarımız devam ediyor. İlerleyen zamanlarda imar çalışmaları ve işlemleri biten bölgelerde de hak sahiplerinin tapularını dağıtacağız." ifadelerini kullandı.