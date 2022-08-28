Hacı Ali Akın Caddesi yenilendi

Erzincan Belediyesi, şehir genelinde ulaşım yatırımlarını aralıksız sürdürüyor. Tüm ekipleriyle sahada başarılı çalışmalar yürüten Erzincan Belediyesi, son olarak Hacı Ali Akın Caddesi’ndeki yenileme çalışmalarını tamamladı.ERZİNCAN (İGFA) - Erzincan Belediyesi, yeni yol açma – genişletme, yol bakım onarım ve asfalt serim çalışmaları ile vatandaşlara konforlu yaşam sunmak amacıyla çalışmalarını şehir genelinde aralıksız sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında, Hacı Ali Akın Caddesi’nde yol genişletme çalışmaları ve kaldırım yenileme çalışmaları ile daha kullanışlı ve konforlu hale getirildi. 650 m uzunluğunda olan caddede orta refüj yapılarak yol çift şerit yapıldı. 1800 ton asfalt serim ve 2500 m2 kaldırım yapılan cadde daha modern bir görünüme kavuşturuldu.

Yeniden hizmet vermeye başlayan cadde ulaşım açısından daha konforlu hale getirildi. Yol çizgileri çekilen cadde kullanıma açıldı.