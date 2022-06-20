Hacı adayları Bilecik'ten dualarla uğurlandı

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2022 Yılı Hac Organizasyonunda, hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklara giden 60 kişilik hacı adayı Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan program sonrası Bursa Yenişehir Havalimanı'na uğurlandı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik'te Cumhuriyet Meydanında yapılan törene Vali Dr. Kemal Kızlıkaya, İl Müftüsü Ali Erhun, din görevlileri ile birlikte hacı adayları ve aileleri katıldı.

Uğurlama programı Kayıboyu Camii Müezzin Kayyımı Metin Tektik’in Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Pandemi dolayısıyla iki yıl boyunca hac kapılarının kapalı olduğuna değinen İl Müftüsü Ali Erhun, şu anda 80 milyonun içerisinde seçilmiş ve o kutsal beldelere, Resul-i Kibriya Efendimize onun Mescidi Nebevisine gidecek nasipli insanlar olduğunu belirterek, "Sizler bizim yani geride bıraktıklarınızın elçileri olarak gidiyorsunuz o topraklara. Bizim dua elçilerimizsiniz. Bizler sizi oraya Rabbimize dua etmeniz için gönderiyoruz. Bunun için orada bulunduğunuz her anı, her saniyeyi değerlendirin Beytullahta Arafat’ta Minada Müzdelifede geride bıraktığınız bu aziz milletimize ve bütün ümmet-i Muhammed’e bol bol dua edin inşallah" diye konuştu.

Vali Kızılkaya da, "Yolunuz açık, haccınız mebrur olsun” diyerek kafileyi uğurladı.