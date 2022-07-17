Güzelyurt’ta konforlu yol sevinci

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Tekkeköy ilçesine bağlı Güzelyurt Mahallesi’nde yol çalışması başlattı. Yıllar önce yapılan ve zaman içinde bozulan 3.5 kilometrelik yolu genişleten Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, temelini de sağlamlaştırarak sathi kaplama yapıyor. Çalışmadan memnun kalan mahalle sakinleri, Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

SAMSUN (İGFA) - Samsun’un 17 ilçedeki altyapı çalışmalarına ara vermeden devam eden Büyükşehir Belediyesi, mahalle yollarını yenileyerek kaliteli ve konforlu hale getiriyor. Belediyenin iş makineleri ve personelleriyle gerçekleştirilen yol yapım faaliyetlerine hız veren Büyükşehir Belediyesi, Tekkeköy ilçesinin Güzelyurt Mahalle yolunu da yeniliyor. Yıllar önce yapılan ve zaman içerisinde bozulan 3.5 kilometrelik yolu genişleterek kazıyan belediye ekipleri, dolguyla da temelini sağlamlaştırdı. Hazırlanan yolda ekipler, sathi kaplama çalışmasını sürdürüyor.

Güzelyurt Mahallesi Muhtarı İlkay Çakmak, “Yolumuz yıllar önce yapılmıştı ve dardı. Eski yol çok büyük sıkıntıydı. Köstebek tarlası gibiydi ve insanlar traktörlerle dahi gidemiyordu. Şimdi çok güzel oldu. Kısa zamanda da bitti. Artık iki kamyon ve bir otomobil yan yana geçebiliyor. Belediye Başkanımıza her şey için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Yollarının son halinden memnuniyet duyan mahalle sakinlerinden İbrahim Çapaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir başta olmak üzere tüm ekiplere teşekkür etti. Çapaş, “Önceleri yolumuz birkaç kez yapıldı. Kısa bir müddet sonra yeniden bozuldu. Oldukça dardı ve sıkıntı oluyordu. Şimdi ise çok geniş ve güzel oldu” diye konuştu.

2022 yılı içinde Tekkeköy’de 113.5 km yol yapmayı planladıklarını söyleyen Samsun Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı Tekkeköy Şube Şefi Mustafa Güven, “Başkanımız Mustafa Demir’in çizdiği vizyon doğrultusunda çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Şuan Güzelyurt Mahallesinde yol çalışması yapıyoruz. Daha önce araçlar gitmekte zorlanıyordu. 40 santim oturmalar vardı. Alt temel hiç yoktu. Bu sebeple ilk önce 60 santim kalınlığında kazı dolgu çalışması gerçekleştirdik. 4 aylık hazırlık çalışması sonrasında 3.5 kilometrelik yolumuzun yapımını tamamladık. Şimdi teknik koşullara uygun olarak A tipi sathi kaplamasını yapıyoruz. Vatandaşlarımızın sevinçleri ve yolu beğenmeleri bizleri fazlasıyla mutlu ediyor. Bizlere bu imkanı veren Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz” İfadelerini kullandı.