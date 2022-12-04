'Güzel Şehrim'den İzmit’e görsel zenginlik

“Güzel Şehrim Kocaeli Projesi” kapsamında hayata geçirilen resim uygulamaları bu kez İzmit Yahya Kaptan Köprülü Kavşağı’nın ayaklarına uygulanıyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehrin birçok noktasındaki duvarlara “Güzel Şehrim Kocaeli Projesi” kapsamında resim uygulaması gerçekleştirdi.

Bulunduğu bölgeye görsel ve kent estetiği anlamında zenginlik katan resim uygulaması bu kez Kandıra Yolu üzerinde bulunan İzmit Yahya Kaptan Köprülü Kavşağı ayaklarına yapılıyor. Profesyonel ressamlar tarafından çizilen resimler tamamlandığında bölgeye güzel bir hava katacak.

Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı, Tarihi Mekanlar ve Kent Estetiği Şube Müdürlüğü tarafından Kocaeli genelinde uygulanan meydan, bulvar, köprü ve caddelerin duvar zeminlerine resim uygulama çalışmaları vatandaşlardan ilgi görüyor. Bu kapsamda Kandıra Yolu üzerinde bulunan İzmit Yahya Kaptan Köprülü Kavşağının ayaklarına çiçek temalı resim uygulaması yapılıyor. Bulunduğu bölgeye görsel anlamda zenginlik katacak resim uygulaması, şimdiden vatandaşlardan ilgi görüyor.