Gürsu'da kaçakla mücadelede 28 ruhsatsız yapıya yıkım

Bursa'nın Gürsu ilçesinde yerel belediye kaçak yapılaşmanın önlenmesine yönelik verilen mücadele kapsamında, 2022 yılı içerisinde 28 ruhsatsız yapının yıkımını gerçekleştirdi.BURSA (İGFA) - Gürsu Belediyesi, özellikle verimli Gürsu ovasının korunması öncelikli olmak üzere kaçak yapılaşmayla olan mücadelesine kararlı uygulamalarla devam ediyor.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, verimli topraklarının kaçak yapılarla yok olmasını önlemek başta olmak üzere, ilçede kaçak yapılaşmayı önleme konusundaki kararlılığı sürdüreceklerini belirterek, "Yıkım yapmak bizleri de üzen bir durum. Ancak yasalar bizlerin huzuru ve toplumsal düzenin sağlanması için var ve bizler de yasaları uygulamakla yükümlüyüz. Yasalar gereği de bu yıkımları yapmak zorundayız. Yasal yollarla konut yapımında verdiğimiz hizmetlerde de belediye olarak hep kolaylaştırıcı olmaktayız" diye konuştu.

Kaçak yapılaşmayla mücadelenin yanında, ilçe genelinde 9 metruk binanın da yıkımını gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Işık, "İlçenin sorunlarını çözüme kavuşturmanın yanında, şehrin sağlıklı gelişimine engel olan kaçak yapılaşmayla da kararlılıkla mücadele ediyoruz. Kaçak yapıların karmaşasından Gürsu’yu kurtarma ve sağlıklı kentleşmeyi sağlama kararlılığımız devam edecek" dedi.