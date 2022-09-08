Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık’a seçim vaadi tepkisi: Gürsu halkını mı kandırdılar?

Yerel seçimlerde vaat ettikleri projeleri hayata geçirme konusunda sıkıntı yaşayan Gürsu Belediyesi, bu vaatlerin birçoğunu gerçekleştiremedi. Gürsulular, vaat edilen projelerin biran önce hayata geçirilmesini isteyerek, “Gürsu’ya yaptıkları 3 dönüm küçücük çocuk parkı. Bursa’nın her yerine 300/500 dönüm dev parklar yapılırken, 100 bin nüfuslu Gürsu’ya ise, sadece 1 dönüme küçücük park yapıldı. Bu parkı da Millet Bahçesi diye kandırıp açtılar” diye tepki gösterdi.

BURSA (İGFA) - Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Gürsu'yu geleceğe taşıyacak projeleri 2019 yerel seçimler öncesi sıralayarak, "Vizyon cadde düzenlemeleri yapacağız. 66 hektar alanda imar sağlayarak kaçak yapıyı önlemeyi planlıyoruz. Söz veriyorum ki bugüne kadar olduğu gibi saygı ve hürmetle milletimizin alın terine sahip çıkmaya devam edeceğiz. Tramvay, park et devam et ve park noktaları vizyon ulaşım projesini hayata geçireceğiz. Gürsu Çalı arasındaki yeraltı ulaşım projesi ile trafik ve ulaşım sıkıntısı bitireceğiz" diye konuşmuştu.

Gürsu Belediyesi, 2019 yılında vaat edilen projelerden Millet Kıraathanesi, Gürsu Gençlik Merkezi, Kollektif Kariyer Merkezi, Gürsu Adrenalin Park projelerini tamamladı. Yenidoğan Kapalı Pazar Alanı, Mesire ve Rekreasyon Alanları, her mahalleye kültür merkezi projeleri devam ederken, seçim vaadinde bulunmasına rağmen henüz başlanmamış projeler de bulunuyor.

Yeni okul alanları, Yeni ve Modern Bir şehir projesi, Yeni Yenidoğan Projesi, Meslek Okulları, Yenılenebılır Enerjı Kaynakları gibi vizyon projelerin askıda kaldığı Gürsu’da görev süresinin bitmesine 1,5 yıl kala bu projelerin başlanıp başlanmayacağı da merak konusu oldu.

GÜRSU HALKINI KANDIRDILAR MI?

Gürsulular, vaat edilen projelerin biran önce hayata geçirilmesini isteyerek, “Gürsu’ya yaptıkları 3 dönüm küçücük çocuk parkı. Bursa’nın her yerine 300/500 dönüm dev parklar yapılırken, 100 bin nüfuslu Gürsu’ya ise sadece 1 dönüm 3 dönüm küçücük parklar yapıldı. Bu parkı da Millet Bahçesi diye kandırıp açtılar. Gürsu halkını kandırdılar” diye tepki gösterdi.

YENİ VE MODERN BİR ŞEHİR

Yaklaşık 15 dönüm alan içerisinde otopark, sosyal donatı alanları, çarşı, meydan ve yeşil alanlardan oluşacak ve ilçeye nefes aldıracak bir meydan kazandıracaklarını belirten Işık, “Şehit Cüneyt Yıldız Caddemiz’de otopark alanları, orta refüj peyzaj çalışmaları, yaya yolu, bisiklet yolu ve ışıklandırma düzenlemeleri yapılacak. Yenidoğan Mahallemiz’deki imar çalışmaları tamamlanarak, yatay mimari üzerine yeni ve modern bir şehir kuracağız. Sokaklarımızı trafiğe kapatarak, çocuklarımız için serbest oyun sokakları oluşturacağız. Su Parkı ilçemizde güzel bir caddemizde hayata geçirilecek” şeklinde konuştu.

TURİZME DESTEK VERİLECEK

İpekyolu Mahallesi ile tarihi Dışkaya ve Ericek mahallelerine giden yol güzergahı üzerinde seyir terası inşa edeceklerini belirten Işık, “Tarihi sokaklarda 62 adet binanın restorasyonu yapılarak, turizme destek verilecek. Tarihi Gürsu Sokağı ve Gürsu Anadolu Müzesi hayata geçirilecek. Ericek Mahallesi’ndeki ormanlık alanlarda ahşap konaklama alanları oluşturulacak” dedi.

YENI YENIDOGAN PROJESI

Yenidoğan Mahallesi’ndeki yaklaşık 66 hektar alanda imar çalışmaları tamamlanarak, yatay mimari üzerine yeni ve modern bir şehir kurulacak

YENİDOĞAN MAH KAPALI PAZAR YERİ

Büyükşehir Belediyemiz tarafından proje ihalesi de tamamlanan Yenidoğan Mahallesi Kapalı Pazar Yeri’nin temeli kısa zamanda atılacak ve otopark, pazar alanı ve sosyal donatı alanlarından oluşan projeye...

VİZYON CADDE DÜZENLEMELERİ

Hastane, Spor Fabrikası, İlçe stadı, Tarım AŞ soğuk hava depoları ve yapılacak olan eğitim kampüsüne giden Mehmet Müezzinoğlu Caddesi ile Yenidoğan Mahallemizin bağlantı yolu olan İsabey Caddesi ...

KENT MEYDANI VE YERALTI OTOPARK PROJESİ

Belediyemizin önündeki alanda olusturulacak yaklasık 15 dönüm alan içerisinde Büyüksehir Belediyemizin destegiyle otopark, sosyal donatı alanları, çarsı, meydan ve yesil ala...

ORGANIK KÖYLÜ VE BUTIK SEMT PAZARI

Özellikle kendi bahçelerinde üretim yapan çiftçilerimizin rahatlıkla satış yapabilecekleri kapalı pazar yerlerine uzak kalanbölgemize Organik Köylü ve Butik Semt Pazarı ka...

SOĞUK HAVA DEPOSU

Tarım A.Ş., Ziraat Odamız ve Kooperatiflerimizle birlikte çiftçilerimizin ürünlerini daha kaliteli değerlendirebilecekleri paketleme, pazarlama ve saklama işlemleri

HAYVAN PAZARI

İçerisinde modern padok ve kapalı alanlarının mevcut olduğu Çağdaş Hayvan Pazarı Projesi, hayvancılık sektörüne katkı sağlayacak.

YENI OKUL ALANLARI

İlçemiz eğitimini Bursa’da ve Türkiye’de üst sıralara taşıyabilmek adına kaliteli eğitimin yapılabilmesi için yeni okul alanları oluşturacağız

MESLEK OKULLARI KAZANDIRACAGIZ

Memleketin meselesi, işsiz kardeşimin hayali, sanayinin temel beklentisi teknik ara eleman sorununa Gürsu’dan çözüm olmaya geliyoruz. İlçemize kuracağımız meslek okulunda hem sanayiy...

YENILENEBILIR ENERJI KAYNAKLARI

Ericek bölgemizde oluşturacağımız güneş enerji paneli tarlalarıyla yenilenebilir enerji kaynaklarını daha verimli kullanarak, belediye bütçesine ve doğanın temiz kalmasına katkı sağlayacağız.

DEVAM EDEN PROJELER

YENİDOĞAN KAPALI PAZAR ALANI VE OTOPARKI:

Büyükşehir Belediyemiz tarafından proje ihalesi de tamamlanan Yenidoğan Mahallesi Kapalı Pazar Yeri’nin temeli kısa zamanda atılacak ve otopark, pazar alanı ve sosyal donatı alanlarından oluşan projeye Gürsu’ya kazandırılacak. Ayrıca İstiklal ve Kurtuluş mahallelerine de kamulaştırmalar yapılarak Kapalı Pazar alanları oluşturulacak

MESİRE VE REKREASYON ALANLARI:

Halkımızın yoğun çalışma ve İş streslerini aileleriyle birlikte en güzel şekilde değerlendirebilecekleri mesire ve rekreasyon alanları oluşturacağız

BURSA GİRİŞİMCİ GENÇLİK OFİSİ

Gürsu Belediyesi gençlerin ve genç girişimcilerin desteklenmesi, ülkemiz için önemli katma değer sağlayacak ürünlerin ortaya çıkarılması amacıyla oluşturuluyor.

GÜRSU KÜLTÜR MERKEZİ:

Gürsu’nun eksikliğini en fazla hissettiği kültürel faaliyetler merkezin açılmasıyla son bulacak. Alt yapı çalışmaları başlayan Gürsu Kültür Merkezi, yakında hizmete girecektir.

TAMAMLANAN PROJELER

GÜRSU GENÇLİK MERKEZİ:

Gürsu Belediyesi’nce tedarik edilen alan üzerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nca inşa edilen “Gençlik Merkezi”yle Gürsulu gençler, eğitim, kültür ve sanat alanlarında birçok faaliyeti yapma imkanına kavuşmuş oldu.

MİLLET KIRAATHANESİ

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın işaret ettiği yatırım ve projelerden olan Millet Kıraathanesi’ni Şaşakaldım bölgesi üzerinde tarihi çınarlar arasında tarihi dokumuza uygun ş...

KOLLEKTİF KARİYER MERKEZİ:

Gürsu Belediyesi, ilçenin gelişimini sağlayacak projelerin üretilmesi yönündeki çalışmaları kapsamında oluşturulan Kolektif Kariyer Merkezi’yle, gençlerin gelişimine ivme katacak.

Gençlerin, sosyal girişimcilik yönlerini arttırarak, geleceğin mesleklerini tanımaları ve kariyer gelişimlerini oluşturmalarına destek olmak amacıyla Gürsu Belediyesi bünyesinde oluşturulan “Kolektif Kariyer Merkezi”, Bursa’da faaliyet gösteren birçok özel ve kamu kuruluşu ile iş birlikteliklerini geliştirerek Gürsu’ya yön verecek.

Gençlerin kariyer planlamasında ve ülkemizin geleceğine imza atacakları büyük projeleri üretmelerinde önderlik edecek Gürsu Kolektif Kariyer Merkezi, Gürsu’nun gelişiminde gençlerin ışığını geleceğe yansıtacak, girişimcilik ve istihdam konularında yol haritalarını belirlemelerinde onlara destek olacak.

GÜRSU ADRENALİN PARK

Sosyal donatı alanları genişletilen ve tamamen yenilenen Gürsu Adrenalin Parkımız, doğal güzelliği, hobbit evleri, yenilenen tesis kimliğiyle hizmet ve bungalov evlerde konaklama konforu, spor etkinlikleri imkanı, piknik alanları, çeşitli kültürel etkinliklere ev sahipliği yapabilme olanağı ve sunacağı daha birçok olanakla ilçemizin simge değeri olarak hizmet vermekte.

EVDE BAKIM HİZMETİ

İnsana değer veren hizmetler sloganıyla çalışmalarını gerçekleştiren Gürsu Belediyesi, sosyal belediyecilik anlamında önemli hizmetler sunuyor.

ENSTRÜMAN KURSLARI

Gürsu Belediyesi Enstrüman Kursları’nda eğitim alan gençler Başkan Işık’a müzik ziyafeti sundu.

GÜRSU DA GENÇLİK KAMPI

Gürsu’nun kültür sanat şehri olarak gelişimini sağlamak hedefiyle etkinlikler gerçekleştirilecek.

SEÇİM VAATLERİ:

TAŞKÖPRÜ SOKAK VE RESTORASYON PROJESİ

Gürsu’nun tarihinin günümüze taşındığı tarihi sokağımız oluşturduğumuz projeyle yeniden hayat bulacak.

ENSTRÜMAN KURSLARI

“Kültür ve Sanat Şehri Gürsu” sloganıyla Gürsu Belediyesi Enstrüman Kursları’nda eğitim alan gençler Başkan Işık’a müzik ziyafeti sundu.

ASKIDA TABLET UZAKTAN EĞİTİME DESTEK

Gürsu Belediyesi başlattığı “Askıda Tablet” kampanyası ile ihtiyaç sahibi çocukların uzaktan eğitim almalarına destek oluyor.

HAVA KIRLILIGINI ÖNLEME PROJESI

Bursa’nın doğu yakasındaki sanayi kaynaklı hava kirliliğini önlemek amacıyla gerçekleştireceğimiz proje…

MESİRE VE REKREASYON ALANLARI

Halkımızın yoğun çalışma ve İş streslerini aileleriyle birlikte en güzel şekilde değerlendirebilecekleri mesire ve rekreasyon alanları oluşturacağız.

MAHALLE MEYDANLARI

10 köy meydanını yeni mahalle statüsüne uygun şekilde yeniden düzenledik. Yeni meydanlarımız mahallelerimize değer katarken mahalle sakinlerimizin de buluşma noktası oldu.

TRAFOLAR SANAT ESERİ OLDU

İlçemizdeki trafoları, kültürel değerlerimize ait simgelerle süsleyerek kent estetiğini güzelleştiriyoruz. Artık cadde ve sokaklarda yürüme...

ŞEHİT CÜNEYT YILDIZ CADDESİ DÜZENLEMESİ

Gürsu’nun ana girişi ve vitrini olma özelliği bulunan Şehit Cüneyt Yıldız Caddesi, Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle yenileniyor. 2400 metre uzunluğundaki caddede, 5 milyon 5...

EVDE BAKIM HİZMETİ

İnsana değer veren hizmetler sloganıyla çalışmalarını gerçekleştiren Gürsu Belediyesi, sosyal belediyecilik anlamında önemli hizmetler sunuyor.

KADINA ŞİDDETE SON

Başkan Işık şiddete karşı mesaj verdi Gürsu'muzda kadına el kalkmaz. Kadınlar bizim en değerli varlıklarımızdır. Şiddetin her türlüsüne karşıyız, ancak kadına şiddete karşı üzerimize...

ENGELLİLER VE AİLELERİ KONYA’YI GEZDİ

Gürsu Belediyesi ve Gürsu Kent Konseyi’nin engellilere yönelik etkinlikleri kapsamında Konya’ya gezi düzenlendi.

GENÇ BİSİKLETÇİLER DESTEKLENİYOR

Gürsu Belediyesi spor faaliyetleri kapsamında genç sporcuları desteklemeye devam ediyor.

KADINLAR İSTİHDAM İÇİN BELGELERİNİ ALDILAR

Gürsu Belediyesi ve Gürsu Ziraat Odası işbirliği ile geliştirilen "İşsiz Kadınların Tarım Sektöründe İstihdam Edilmesi Projesi"nin sertifika töreni yapıldı.

GÜRSU’DA İPEK BÖCEĞİ YETİŞTİRİCİLİĞİ

Gürsu Belediyesi, kırsal bölgelerde ekonomik çeşitlilik oluşturmak amacıyla “İpek Yolunda İpek Böceği Yetiştiriciliği Projesi”ni hayata geçirdi.

GENÇLERE DİJİTAL DETOKS

Gürsu Belediyesi, teknolojinin gençler üzerindeki olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak amacıyla “Dijital Detoks Kampları” düzenleyecek.

GÜRSU DA GENÇLİK KAMPI

Gürsu’nun kültür sanat şehri olarak gelişimini sağlamak hedefiyle etkinlikler gerçekleştiren Gürsu Belediyesi, “1.Ericek Gençlik Buluşması”

ASKIDA TABLET UZAKTAN EĞİTİME DESTEK

Gürsu Belediyesi başlattığı “Askıda Tablet” kampanyası ile ihtiyaç sahibi çocukların uzaktan eğitim almalarına destek oluyor.

GÜRSUDA DEVECİ ARMUDU

Bu coğrafi işaret, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında 08.01.2019 tarihinden itibaren korunmak üzere 10.09.2019 tarihinde tescil edilmiştir.

GÜRSU YENİDOĞAN SAĞLIK MERKEZİ

Gürsu Yenidoğan Sağlık Merkezi, Sağlık Bakanlığı’nın desteğiyle, Yenidoğan Mahallesi’nde, 1.135 m² ‘lik alanda oluşturulacak.

KOLLEKTİF KARİYER MERKEZİ

Gürsu Belediyesi, ilçenin gelişimini sağlayacak projelerin üretilmesi yönündeki çalışmaları kapsamında oluşturulan Kolektif Kariyer Merkezi’yle, gençlerin gelişimine ivme...

DEĞİRMEN SOSYAL TESİSLERİ

Gürsu’nun Tarihi Değirmeni, yapılan düzenlemeyle, geçmişten günümüze taşıdığı tarihi dokusunda, gelin ve damatlarımızın ömür boyu keyifle hatırlayacağı nikahlara ev sa...

ORGANIK KÖYLÜ VE BUTIK SEMT PAZARI

Özellikle kendi bahçelerinde üretim yapan çiftçilerimizin rahatlıkla satış yapabilecekleri kapalı pazar yerlerine uzak kalan bölgemize Organik Köylü ve Butik Semt Pazarı

SOĞUK HAVA DEPOSU

Tarım A.Ş., Ziraat Odamız ve Kooperatiflerimizle birlikte çiftçilerimizin ürünlerini daha kaliteli değerlendirebilecekleri paketleme, pazarlama ve saklama işlemleri

HAYVAN PAZARI

İçerisinde modern padok ve kapalı alanlarının mevcut olduğu Çağdaş Hayvan Pazarı Projesi, hayvancılık sektörüne katkı sağlayacak.

YENI OKUL ALANLARI

İlçemiz eğitimini Bursa’da ve Türkiye’de üst sıralara taşıyabilmek adına kaliteli eğitimin yapılabilmesi için yeni okul alanları oluşturacağız

MESLEK OKULLARI KAZANDIRACAGIZ

Memleketin meselesi, işsiz kardeşimin hayali, sanayinin temel beklentisi teknik ara eleman sorununa Gürsu’dan çözüm olmaya geliyoruz. İlçemize kuracağımız meslek okulunda hem sanayiy...

YENILENEBILIR ENERJI KAYNAKLARI

Ericek bölgemizde oluşturacağımız güneş enerji paneli tarlalarıyla yenilenebilir enerji kaynaklarını daha verimli kullanarak, belediye bütçesine ve doğanın temiz kalmasına katkı sağlayacağız.

MİLLET BAHÇESİ

Yaklaşık 13 dönümlük mevcut Şehir Parkı’nın ilçe stadıyla birlikte olan girişinin düzenlenerek ayrılmasıyla ilçemize ayrıcalıklı bir Millet Bahçesi kazandıracağız. Halkım...

HANIMLAR IÇIN EL EMEGI KOOPERATIFI

Belediyemiz tarafından ev hanımlarımıza destek vermek amacıyla atölyeler kuracağız. Kadınlarımız el emeği göz nuru işlerini satarak maddi anlamda değerlendirebilecekler. Üreten kadın ev ekonomisini dest...

ÇALISAN AILELERIMIZE ÇOCUK KRESLERI

Maddi durumu iyi olmayan ailelerimize destek olmak üzere çocuklarına kreş İmkanı sağlanacak

TAZİYE EVİ

İlçemizde artık önemli bir ihtiyaç haline gelen Taziye Evi Projesi,

ERİCEK ORMAN EVLERİ

Ericek mahallemiz sınırları içerisindeki ormanlık alanlarda doğaya hiçbir şekilde zarar vermeden ahşap konaklama alanları oluşturarak doğa turizmine katkı sağlayacağız

DISKAYA YOLU SEYIR TERASI VE SOSYAL TESISI

İpekyolu Mahallesi ile tarihi Dışkaya ve Ericek Mahallelerine giden yol güzergahı üzerinde bulunan Bursa Ovasını, Uludağ’ı ve Uluşehir Bursa’mızı keyifli bir şekilde izleme imkanı

GÜRSU GENÇLİK MERKEZİ

Geleceğimizin teminatı gençlerimiz Osmanlı mimarisine sahip Gürsu Gençlik Merkezi

ANA KUCAĞI EĞİTİM MERKEZİ

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle, özellikle dar gelirli ailelerin çocuklarının da okul öncesi eğitim hizmetleri

TAŞKÖPRÜ SOKAK VE RESTORASYON PROJESİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı hibe destekleriyle Gürsu’nun tarihi sokaklarındaki 62 adet bina restore edilerek turizme kazandırılacak.

IPEKYOLU MAHALLESI JANDARMA KARAKOLU

Jandarma Karakolu bölgesinde okul alanları oluşturabilmesi için mevcut Jandarma Karakolu kaldırılacak ve ilçe merkezinde yeni bir hizmet binası inşa edilecek.

SU PARKI VE ÇOCUK OYUN SOKAKLARI

Yoğunluğun az olduğu sokakları trafiğe kapatarak, çocuklarımız İçin serbest oyun sokakları oluşturacağız. Gürsu adını taşıyan, çocuklarımızın gönüllerince ıslanarak oynayabilecekler...

MİLLET KIRAATHANESİ

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın işaret ettiği yatırım ve projelerden olan Millet Kıraathanesi

YENI YENIDOGAN PROJESI

Yenidoğan Mahallesi’ndeki yaklaşık 66 hektar alanda imar çalışmaları tamamlanarak, yatay mimari üzerine yeni ve modern bir şehir kurulacak

YENİDOĞAN MAH KAPALI PAZAR YERİ

Büyükşehir Belediyemiz tarafından proje ihalesi de tamamlanan Yenidoğan Mahallesi Kapalı Pazar Yeri