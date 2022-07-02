Güral ailesinden Kütahya'ya yeni anaokul

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Kütahya'da iş insanı İsmet Güral’ın eşi Nesrin Güral adına yaptırdığı Nesrin Güral Anaokulu temel atma törenine katıldı.KÜTAHYA (İGFA) - Hayırsever iş insanının eşi Nesrin Güral konuşmasında İsmet Güral ve ailesi olarak eğitim yatırımlarından birine daha başlamanın heyecanı ve gururu içinde olduklarını belirterek, Güral Kütahya’dan kazandıkları ile yine Kütahya’ya yatırım olarak dönemsinden mutlu olduklarını söyledi.

Bakan Bozdağ anaokulu temel atma törenindeki konuşmasında Güral ailesinin Kütahya’ya ve Türkiye’ye yaptıkları yatırımları bildiklerini ve bu yatırımların yanında hayır yatırımlarıyla da ön plana çıktığını ifade etti. Bakan Bozdağ, İsmet Güral ve Nesrin Güral’a yaptıkları yatırımlar için teşekkür etti.

Nesrin Güral anaokulu temel atma törenlerine Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Vali Ali Çelik, Kütahya Milletvekilleri Ahmet Tan, İshak Gazel, Bakan Yardımcıları Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hv. Tuğg. Necati Gündüz, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Uzun, Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Savaş Tek, İdare Mahkemesi Başkanı Ferid Cengiz, AK Parti İl Başkanı Mustafa Önsay, MHP Kütahya Merkez İlçe Başkanı Ayhan Toy, İş insanı İsmet Güral eşi Nesrin Güral ve Ali Güral ile il protokolü katıldı.