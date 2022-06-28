Gümüşhane’de afetin izleri siliniyor

Gümüşhane Belediyesi ekipleri, kentte etkili olan kuvvetli yağış sonrası yollarda ve mahalle aralarında oluşan çamurları ve taş toprak yığınlarını temizledi.GÜMÜŞHANE (İGFA) - Gümüşhane Belediyesi ekipleri, yağışın ardından hızla çalışmalara başlarken, vatandaşların yağıştan olumsuz etkilenmemeleri için büyük çaba sarf etti.

Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, kentte 2 gün etkisini sürdüren yağış sorası oluşan toprak, hafriyat ve diğer malzemelerin hızlıca temizlendiğini kaydetti.

Başkan Çimen, “Önceki gün şehrimizde meydana gelen şiddetli yağışı nedeniyle mahallelerimizde toprak birikintileri ve çirkin görüntüye neden olan birikintiler oluştu. Yağışla birlikte Fen İşleri, Park ve Bahçeler, Destek Hizmetleri ve Temizlik İşleri ekiplerimiz hızlıca temizlik çalışmalarına başladı. Kısa süre sonra şehrin genelinde oluşan kötü görüntüler ortadan kaldırıldı. Ayrıca yıkama çalışmalarına da başladık. Belediye olarak ekiplerimiz sel ve çamur birikintilerine karşı hazır bulunduruluyor” dedi.