Gülsan’da “Toybelen” heyecanı

Toybelen Sanayi Sitesi’nde esnaflarla örnek dükkanı gezip inceleyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Burası bütün tesisatları, her şeyi ile mükemmel. Yağmur yağdığında Gülsan’da hep su altında kalıyordunuz burada asla öyle olmayacak. İnsanlarımız buraya taşındığında çok şahane olacak. Ben de heyecanla bekliyorum” dedi.

SAMSUN (İGFA) - 2023 hedefleri kapsamında Samsun’u şehircilikte daha modern ve çağdaş kimliğe kavuşturmak için çaba sarf eden Büyükşehir Belediyesi, Gülsan Sanayi Sitesi’ni Toybelen mevkiinde kurulacak yeni sanayi sitesine nakledecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın desteği ile TOKİ tarafından inşa edilen Toybelen Sanayi Sitesi'nde çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Cumhurbaşkanlığı Bilim Teknoloji ve Yenilik Politikaları Yönetim Kurulu Üyesi Osman Coşkun ile birlikte sanayi esnafıyla bir araya geldi. Esnaflarla birlikte Toybelen’de yapımı tamamlanan örnek dükkanı inceledi.

BAKAN KURUM’A TEŞEKKÜR

Başkan Mustafa Demir, böylesine önemli bir projenin Samsun’a kazandırılmasındaki katkılarından dolayı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a teşekkür etti. Sanayi Sitesinin 2023 yılı ortalarına doğru tamamlanacağını belirten Başkan Demir, “Burası tamamen sanayi esnafına yönelik. Hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Altyapı hazırlıklarını yapıyoruz. Bitenleri de yavaş yavaş buraya taşınmaya hazır hale getiriyoruz ki, biz Gülsan’daki işlemlerimizi başlatacağız.” dedi.Başkan Mustafa Demir şunları söyledi:

GAYRETLE ÇALIŞIYORUZ

“Örnek dükkanımızı gördünüz bütün tesisatları her şeyi mükemmel. Yağmur yağdığında Gülsan’da hep su altında kalıyordunuz burada asla öyle olmayacak. Pırıl pırıl, mükemmel bir altyapı, yağmur suyu, içme suyu gideri, kanalizasyon gideri, ticari alanları ile birlikte çok daha iyi bir alana taşınmış olacaksınız. Bu arada birde bunu bir dönem içinde hallediyoruz. İnsanlarımız buraya taşındığında çok şahane olacak. Ben de heyecanla bekliyorum. Samsun bölgenin merkezi. Bölgenin merkezi hüviyetine yakışır, Türkiye’de örnek bir şehir olma noktasında büyük bir gayretimiz var. Esnaflığınızı yaparken arkadaşlar belediyeleri de, kamu görevini de takip edin izleyin. Biz bugün varız yarın yokuz. Ama bu şehirde yetki alan insanlar gece gündüz çalışmalı. Şimdi siz kendi işinizde ihmal davranabilirsiniz zararı kendiniz görürsünüz. Benim bir ihmalim 1 milyon 370 bin insanı etkiler. Bütün samimiyetimle söylüyorum haktan, hukuktan hakkaniyetten asla ayrılmadan müthiş bir gayretle çalışıyoruz.”